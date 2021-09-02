Песков рассказал о работе журналистов в кремлевском пуле

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Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков ответил на вопрос студентки РАНХиГС Елизаветы о том, как журналисты приходят работать в кремлевский пул.

"Как правило, в кремлевский пул номинирует журналистов руководство средства массовой информации, где этот журналист работает... А мы, как правило, не вмешиваемся, и именно главные редакторы или руководство того или иного СМИ отправляют в кремлевский пул своих журналистов", – сказал в ходе марафона "Новое знание" Песков, слова которого приводит РИА Новости.

Он также отметил ответственность и сложность такой работы, поскольку журналистам кремлевского пула каждый день приходится перемещаться по всей стране, выезжать за рубеж и работать днем и ночью.

"Это уже сегодня попытка подготовиться к тому, что будет завтра. Это просто требует огромного количества знаний от тех, кто работает в кремлевском пуле, физической выносливости, ну, и должны гореть глаза", – отметил Песков.

Ранее Песков заявил, что Владимир Путин не ведет страницы в социальных сетях из-за нехватки времени и выступает против того, чтобы кто-то делал это за него.

