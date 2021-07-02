Путин назначил Виталия Игнатенко гендиректором Общественного телевидения России

Фото: ТАСС/Вячеслав Прокофьев
Владимир Путин назначил экс-главу ТАСС Виталия Игнатенко гендиректором Общественного телевидения России, сообщает пресс-служба Кремля.
В 1963 году Игнатенко окончил факультет журналистики МГУ. Затем он устроился в газету "Комсомольская правда", начинал стажером, а закончил первым заместителем главного редактора. В конце 1980-х годов руководил журналом "Новое время", в 1990–1991 годах был помощником президента СССР Михаила Горбачева, главой его пресс-службы.
В 1991 году Игнатенко назначили генеральным директором ТАСС. Он возглавлял агентство до 17 сентября 2012 года. Одновременно с мая 1995 года по март 1997 года был заместителем председателя правительства РФ.
В 2008 году его назначили послом доброй воли ЮНЕСКО. С ноября 2018 года Игнатенко возглавляет Совет по Общественному телевидению России.
Предыдущий генеральный директор АНО "Общественное телевидение России" Анатолий Лысенко ушел из жизни 20 июня в возрасте 84 лет. Он скончался после продолжительной болезни.
Тележурналист Анатолий Лысенко умер на 85-м году жизни
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