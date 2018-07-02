В Кремле прокомментировали возможность приезда Путина на матч Россия – Хорватия

Фото: ТАСС/Михаил Метцель
В Кремле пока не знают, поедет ли Владимир Путин на матч четвертьфинала ЧМ-2018, где встретятся сборная Россия по футболу и сборная Хорватии.
Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков отметил, что график Путина был составлен таким образом, что планировалось посещение открытия ЧМ-2018 и закрытие чемпионата, передает РИА Новости.
"Вы знаете, что глава государства, конечно, обременен многими обязанностями, которые зачастую не позволяют ему посещать те или иные мероприятия, но пока я точно вам ответить на этот вопрос не могу", – сказал Песков.
Соперником России в 1/4 финала чемпионата мира по футболу будет Хорватия. Накануне они обыграли датчан, а сборная России – Испанию. Оба матча завершились вничью в основное и дополнительное время. Победители определились в серии пенальти.
Ранее футбольный эксперт Владимир Константинов заявил, что российскую сборную ожидает более суровое испытание, чем с испанцами.
Матч между Россией и Хорватией состоится в субботу, 7 июля, на стадионе "Фишт" в Сочи.
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