Путин считает, что недоброжелатели пытались "доразвалить" РФ после распада СССР

Фото: ТАСС/Сергей Савостьянов

Россия находится в сложном периоде своей истории, ее пытались "доразвалить" после распада Советского Союза. Об этом сообщил Владимир Путин на заседании коллегии МВД, передает ТАСС.

Глава государства считает, что геополитические недоброжелатели поставили перед собой цель "доразвалить ядро", то есть саму Россию, а также подчинить себе все, что останется, своим интересам. Президент страны отметил, что так уверенно говорит об этом, поскольку сам работал директором ФСБ и секретарем Совета безопасности РФ.

Ранее Путин и президент Белоруссии Александр Лукашенко поздравили друг друга с Днем единения народов двух государств. Белорусский лидер назвал Союзное государство общим проектом, а также примером успешной интеграции после распада СССР. По его мнению, насыщенная двусторонняя повестка открывает новые возможности долгосрочного сотрудничества и углубления связей России и Белоруссии.