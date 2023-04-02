Путин на следующей неделе проведет большое заседание Совбеза РФ

Фото: kremlin.ru

Владимир Путин на следующей неделе организует большое заседание российского Совета безопасности.

Информацию об этом подтвердил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Да. Совбез планируется. Тему сообщим", – цитирует Пескова РИА Новости.

Последнее оперативное совещание с постоянными членами Совбеза РФ прошло 31 марта. Полноформатные собрания Совета безопасности РФ ("большой" Совбез) проходят реже, крайнее такое мероприятие состоялось в октябре 2022 года.

Кроме того, на следующей неделе, 6 апреля, состоится заседание Высшего госсовета Союзного государства России и Белоруссии. Встреча белорусского лидера Александра Лукашенко с Путиным пройдет на день раньше, 5 апреля.

Ещё больше новостей – в телеграм-канале «Москва 24». Подписывайтесь!