Пытающиеся оболгать любовь к Родине могут делать это по заказу противника – Путин

Фото: телеграм-канал "Кремль. Новости"

Те, кто старается оболгать любовь к Родине, делают это либо бессознательно, либо по заказу противника. Такое мнение высказал Владимир Путин.

Он обратил внимание, что в последнее время стали появляться люди, которые прикрываются любовью к Родине и патриотизмом, а потом "творят все что угодно". Однако, по словам Путина, злоупотребление патриотизмом не может подорвать саму идею любви к Родине.

"И поэтому кто старается оболгать любовь к Родине, тот или не понимает, что он делает, либо делает сознательно по заказу нашего противника", – цитирует президента РИА Новости.

Вместе с этим Путин добавил, что любовь к Родине – очень светлое чувство.

Ранее Путин сопоставил любовь к Родине с чувствами к семье и детям. По его словам, если человек не любит свою Родину, значит, он не любит свою семью, детей и мать.

