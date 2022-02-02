В Кремле оценили сравнение России с лисой, кричащей с крыши курятника

Фото: ТАСС/Сергей Бобылев
Высказывание пресс-секретаря Белого дома Джен Псаки, в котором она сравнила Россию с лисой, кричащей с крыши курятника, является неуместным и не соответствует образу российского государства. Об этом сообщает "Газета.ру" со ссылкой на пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова.
"Слушайте, все-таки традиционно Россию всегда с медведем сравнивали. При всем желании на крышу курятника он залезть не может", – сказал он.
Ранее Псаки, выступая на регулярном брифинге, заявила, что ответственность за деэскалацию украинского кризиса лежит на Москве, и сравнила РФ с кричащей с крыши курятника лисой.
Также она отметила, что нельзя ставить знак равенства между действиями России и США на мировой арене, поскольку РФ якобы использовала химическое оружие и вторглась в ряд стран.
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