Посол РФ в США назвал лживыми заявления Псаки об использовании Москвой химоружия

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Высказывание официального представителя Белого дома Джен Псаки о якобы имевшем место использовании Россией химического оружия является в корне лживым, заявил посол РФ в США Анатолий Антонов, сообщает News.ru.
Он добавил, что утверждения пресс-секретаря американского лидера о захвате Россией других государств также являются безосновательными и направленными на демонизацию Москвы в глазах мирового сообщества.
"Построенные на откровенном вранье фантазии о якобы использовании нашей страной химического оружия США так и не подкрепили ни одним правдоподобным доказательством", – сказал дипломат.
Антонов напомнил, что Штаты до сих пор остаются единственной страной, которая так и не выполнила обязательства по Конвенции о запрещении химоружия, а также не ликвидировала соответствующие арсеналы.
"Российская Федерация же полностью уничтожила имевшиеся запасы данного вида вооружений. Этот факт получил международное признание. Ждем от Вашингтона конкретных действий по освобождению мира от боевых отравляющих веществ", – добавил он.
Глава дипведомства подчеркнул, что Москва придерживается принципа невмешательства в дела других стран и строго следует международному праву.
"Призываем коллег почаще смотреть в зеркало перед тем, как обвинять или читать нравоучения другим", – заключил Антонов.
Ранее Псаки, выступая на регулярном брифинге, заявила, что, нельзя ставить знак равенства между действиями России и США на мировой арене, поскольку РФ якобы использовала химическое оружие и вторглась в ряд стран. Она также заявила, что ответственность за деэскалацию украинского кризиса лежит на Москве и сравнила РФ с кричащей с крыши курятника лисой.
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