Матвиенко допустила появление в России министерства одиночества

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В России может появиться министерство одиночества, допустила спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко. Она напомнила, что ранее предлагала создать министерство счастья, но ее не поддержали, передает ТАСС.

Матвиенко считает одиночество одной из самых больших проблем для человека – как эмоциональных, так и моральных.

"Надо [использовать] все возможные формы, чтобы люди пожилого поколения не чувствовали себя одинокими. В Великобритании даже министерство одиночества создали", – сказала глава верхней палаты парламента.

По ее словам, пожилые люди требуют повседневного внимания. "Даже не столько деньги нужны, сколько внимание этим людям. Может быть, когда-то и мы создадим министерство одиночества", – сказала спикер Совфеда.