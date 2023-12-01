01 декабря, 23:59Политика
Путин присвоил фрегату "Адмирал Макаров" почетное наименование "гвардейский"
Фото: ТАСС/ Сергей Мальгавко
Президент России Владимир Путин подписал указ о присвоении фрегату "Адмирал Макаров" почетного наименования "гвардейский". Документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.
Согласно тексту указа, фрегат "Адмирал Макаров" награжден званием "гвардейский" за массовый героизм и отвагу, стойкость и мужество, проявленные личным составом корабля в боевых действиях по защите Отечества и государственных интересов в условиях вооруженных конфликтов.
Президент постановил впредь называть корабль гвардейским фрегатом "Адмирал Макаров". Фрегат входит в состав Черноморского флота России.
Ранее сообщалось, что ракетный фрегат "Адмирал Макаров" может стать флагманом Черноморского флота России.
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