Путин присвоил фрегату "Адмирал Макаров" почетное наименование "гвардейский"

Фото: ТАСС/ Сергей Мальгавко

Президент России Владимир Путин подписал указ о присвоении фрегату "Адмирал Макаров" почетного наименования "гвардейский". Документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

Согласно тексту указа, фрегат "Адмирал Макаров" награжден званием "гвардейский" за массовый героизм и отвагу, стойкость и мужество, проявленные личным составом корабля в боевых действиях по защите Отечества и государственных интересов в условиях вооруженных конфликтов.

Президент постановил впредь называть корабль гвардейским фрегатом "Адмирал Макаров". Фрегат входит в состав Черноморского флота России.

Ранее сообщалось, что ракетный фрегат "Адмирал Макаров" может стать флагманом Черноморского флота России.