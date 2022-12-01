ОБСЕ теряет эффективность – Песков

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Организация по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) становится все менее эффективной. Такое мнение выразил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

"В силу той позиции, которую ОБСЕ занимает, автоматически организация теряет свою эффективность", – приводит его слова ТАСС.

Песков подчеркнул, что данная организация теряет и возможность заниматься вопросами безопасности и сотрудничества в европейских государствах, что происходит ввиду враждебной позиции по отношению к РФ.

Ранее Россия призвала обратить внимание Организацию по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) на убийства раненых военных РФ на территории Украины.

Зампостпреда РФ при организации Максим Буякевич отмечал, что Россия возмущена отсутствием оценок со стороны руководства ОБСЕ после предоставления в профильные международные инстанции всех свидетельств нарушений.



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