Песков прокомментировал возвращение в РФ крупных бизнесменов из-за границы

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Возвращение в Россию крупных бизнесменов из-за границы является нормальным процессом, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Так он прокомментировал прибытие в РФ предпринимателя и совладельца "Альфа-Групп" Михаила Фридмана.

"Граждане России ездят по всему миру, но Родина у них одна", – заявил он.

Кроме того, Песков сообщил, что не считает Фридмана олигархом. По его словам, он является просто крупным бизнесменом.

"Это не олигарх, это совершенно неправильная трактовка: это предприниматель, бизнесмен, крупный бизнесмен. Есть и бизнесмены меньше, которые то уезжают, то возвращаются", – добавил пресс-секретарь президента РФ.

До этого Фридман, ранее проживавший в Великобритании, а затем в Израиле, вернулся в Москву. Свое решение он объяснил нестабильной обстановкой в еврейском государстве, а также заявил, что после установления мира в стране планирует вернуться туда для постоянного проживания.

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