Медведев рассказал о пятой фазе пандемии COVID-19 в России

Фото: Москва 24/Александр Авилов
С весны 2021 года Россия находится в пятой фазе пандемии коронавируса, считает зампред Совета Безопасности РФ Дмитрий Медведев.
"В пятую фазу пандемии мы вступили весной этого года, и этот период продолжается до сих пор. Сейчас мы наблюдаем очередной подъем уровня заболеваемости, который с учетом большего объема тестирования достиг исторического максимума", – написал он в своей статье "Шесть уроков одной пандемии", опубликованной в "Российской газете".
Медведев отметил, что уровень заболеваемости колеблется почти на критическом уровне. Он подчеркнул, что жизнь в новой реальности требует продуманных, взвешенных решений и "долгой "окопной" войны с пандемией.
Первая фаза пандемии, объяснил замглавы Совбеза, наблюдалась с декабря 2019 года по март 2020 года, когда многие государства спокойно восприняли сообщения о новой инфекции. Следующая фаза продолжалась до середины июня прошлого года, третья – началась осенью 2020 года.
"Четвертый этап пандемии, наступивший осенью – зимой 2020–2021 годов, был ознаменован новым ростом заболеваемости", – написал Медведев.
Политик уверен, что коронавирус останется с человечеством на долгое время. В то же время он считает, что ситуацию вскоре удастся взять под контроль.
"Хотим мы того или нет, коронавирус вошел в нашу жизнь и останется в ней очень надолго. Даже при условии, что после массового вакцинирования человечество выработает против этой болезни коллективный иммунитет, сохраняется возможность новых локальных вспышек инфекции", – добавил замглавы Совбеза РФ.
Медведев также считает, что поражение в правах непривитых от коронавируса граждан может быть эффективным методом стимулирования вакцинации.
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