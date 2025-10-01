Песков назвал "глупыми" заявления экс-министра Уоллеса с призывом "задушить Крым"

Фото: ТАСС/POOL/Сергей Бобылев

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал "глупыми" заявления бывшего министра обороны Великобритании Бена Уоллеса, который предложил наносить удары по Крыму, чтобы сделать его "непригодным для жизни".

Он также подчеркнул, что не считает нужным комментировать заявления бывших западных чиновников в адрес России.

Ранее глава Минобороны Великобритании Джон Хили обратился к Владимиру Путину с призывом завершить украинский конфликт. По его словам, "достаточно переговоров" и необходимо "согласиться на мир".

В свою очередь, официальный представитель МИД России Мария Захарова назвала это заявление саморазоблачительным и напомнила, что экс-премьер Великобритании Борис Джонсон "отговорил" Украину от участия в мирном переговорном процессе, прилетев в страну на "крыльях ненависти". По ее словам, призыв Хили – это "крик отчаяния".

