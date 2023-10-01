Путин поздравил Сухопутные войска с профессиональным праздником

Фото: kremlin.ru

Владимир Путин поздравил личный состав и ветеранов Сухопутных войск России с профессиональным праздником. Телеграмма опубликована на сайте Кремля.

"Вы по праву гордитесь именами и подвигами выдающихся военачальников и полководцев, солдат и офицеров. Теми, кто на протяжении столетий верой и правдой служил Родине, стяжал бессмертную славу на полях масштабных сражений за ее свободу и независимость", – сказано в сообщении.

Глава государства подчеркнул, что нынешнее поколение военнослужащих Сухопутных войск продолжает патриотические, ратные традиции. Он добавил, что мужество и доблесть командиров и бойцов, преданность Отечеству и долгу "ярко проявились" во время спецоперации.

Президент выразил уверенность, что личный состав Сухопутных войск будет и далее показывать высокий уровень подготовки, а также надежно обеспечивать национальные интересы России и ее суверенитет.

Ранее Путин заявил, что у властей всех уровней есть служебный и нравственный долг перед бойцами специальной военной операции и их близкими.

Кроме того, лидер РФ подписал указ, согласно которому военные пенсионеры, участвующие в СВО в связи с мобилизацией или по контракту, будут получать полную компенсацию пенсии.

Социальные гарантии для всех участников СВО должны быть одинаковыми – Путин