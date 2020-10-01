Путин подписал закон об идентификации клиентов казино

Фото: ТАСС/Алексей Дружинин/пресс-служба президента РФ

Закон об идентификации клиентов казино подписал президент России Владимир Путин. Соответствующий документ размещен на официальном портале правовой информации.

Закон обязывает указывать в кассовом чеке или бланке строгой отчетности фамилию, имя, отчество, серию и номер паспорта клиента либо ИНН. Уточняется, что благодаря этим данным налоговые органы смогут идентифицировать этих клиентов, что усилит контроль поступления платежей в налоговую систему.

Ранее следствие предъявило обвинение 10 участникам преступной группы в организации четырех подпольных казино в столице. Отмечается, что разоблачить деятельность злоумышленников удалось совместно с сотрудниками Росгвардии и отдела экономической безопасности и противодействия коррупции полиции Москвы. В ходе расследования было проведено 15 обысков.

В сентябре специалисты утилизировали более 200 единиц игрового оборудования, которое было изъято из незаконных игорных заведений.