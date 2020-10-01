На Камчатке создадут министерство счастья

Фото: ТАСС/Елена Верещака
Губернатор Камчатки Владимир Солодов заявил о создании в регионе министерства счастья, сообщает РИА Новости.
Полное название нового ведомства – министерство социального благополучия и семейной политики.
"Сокращенно это именно про счастье. Мне важно этот переход осуществить, уйти от "министерства обиженных и обездоленных", – сказал Солодов, отметив, что проводит реформу органов власти Камчатского края.
Он отметил, что власти продолжат заниматься людьми, находящимися в сложной ситуации. Однако, как подчеркнул глава региона, важно не просто решать наболевшие проблемы, но и делать граждан благополучными и счастливыми.
Владимир Солодов вступил в должность губернатора Камчатского края 21 сентября, победив на выборах с 80,51% голосов. Он запустил реформу структуры правительства региона, которая сократит общее число органов исполнительной власти с 37 до 31.
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