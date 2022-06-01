Песков прокомментировал отставку руководящих сотрудников МВД в регионах

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Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков прокомментировал отставку должностных лиц из числа руководства полиции в российских регионах. Об этом сообщает РИА Новости.

"Ротация", – сказал представитель Кремля, отвечая на вопрос о причине увольнений.

Ранее СМИ со ссылкой на источники сообщали, что Владимир Путин подписал указ об увольнении руководителя полицейского главка Владимирской области генерал-майора полиции Василия Кукушкина, Ярославской области – генерал-майора Андрея Липилина, а также Алтайского края – генерал-майора Александра Лааса.

Кроме того, президент отправил в отставку троих руководителей структур центрального аппарата МВД: замначальника департамента по материально-техническому и медицинскому обеспечению генерал-майора Юрия Инстранкина, начальника оперативного управления генерал-майора Александра Удовенко, а также первого замначальника Экспертно-криминалистического центра полковника Эмиля Мусина.