Столичные власти выделили 110 млрд на поддержку населения

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Денис Гришкин
Столичные власти в связи с ограничениями, введенными из-за распространения коронавирусной инфекции, выделили 110 миллиардов рублей на поддержку населения, систему здравоохранения и городского хозяйства. Об этом информирует портал мэра и правительства Москвы.
Отмечается, что общий объем расходов на социальную сферу в 2020 году составит более 1,7 триллиона рублей.
Заместитель градоначальника по экономической политике и имущественно-земельным отношениям, председатель оперативного штаба по экономическим вопросам Владимир Ефимов отметил, что расходы на социальную сферу составляют более половины всех городских трат.
Уточняется, что власти Москвы помогают пенсионерам, людям с хроническими заболеваниями, семьям с детьми и тем, кто оказался в трудном финансовом положении.
Также более 5 миллиардов рублей власти выделили на дополнительную адресную поддержку тех жителей, которые потеряли работу из-за пандемии. Еще 77 миллиардов направлено на поддержку здравоохранения. За счет этих средств в том числе возводятся и перепрофилируются больницы.
Кроме того, деньги выделены и на дезинфекцию городских пространств. На эти цели потрачено 5,4 миллиарда рублей.
Помимо этого, столичных школьников обеспечивают продуктовыми наборами, общая стоимость которых составляет 735 миллионов рублей.
Ранее стало известно о том, что правительство выделило 500 миллионов рублей на довыплаты россиянам, не имеющим возможности вернуться из-за рубежа на фоне ситуации с коронавирусом. Министерство иностранных дел РФ должно взять на контроль целевое и эффективное использование выделенных средств. Доклад об этом должны представить в кабмин до 1 февраля 2021 года.
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