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01 февраля, 16:35

Общество

Путин запретил ведомствам выпускать знаки, похожие на госнаграды

Фото: kremlin.ru

Различные ведомства, общественные и религиозные организации больше не смогут создавать отличительные знаки, которые своим внешним видом или названием схожи с государственными наградами. Соответствующий указ подписал Владимир Путин.

Так, до подписания документа награды "За доблестный труд" и "За трудовую доблесть" (аналогичны по названию с орденом) имеются у некоторых регионов – Крыма и Татарстана. Кроме того, они вручаются также в МВД, Минобороны и Фельдъегерской службе.

Ранее Путин учредил орден "За доблестный труд". Решение принято в целях дальнейшего совершенствования государственной наградной системы РФ. Также глава государства постановил утвердить прилагаемые статут, описание и рисунок ордена.

Кроме того, президентом был подписан указ о возможности награждать орденом Александра Невского посмертно.

Новости часа: Путин вручил госнаграды россиянкам в Кремле

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