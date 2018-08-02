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Москва 24

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Происшествия

2 августа, 23:36

Родные и друзья семьи Хачатурян рассказали о жизни сестер

видео происшествия общество

Это преступление прогремело на всю страну. Три сестры убили родного отца. На теле мужчины следователи насчитали почти четыре десятка ножевых ранений.

Девушек, младшей из которых всего 17 лет, задержали в тот же день. Они заявили, что устали от бесконечных оскорблений и побоев со стороны родителя, и были вынуждены пойти на преступление.

Специальный корреспондент телеканала Москва 24 Анатолий Воронов поговорил с подругами задержанных, а так же с родственниками погибшего мужчины, и попытался понять, кем тот был – строгим, но любящим отцом или жестоким домашним тираном?

"Специальный репортаж": три сестры

Сюжет: Дело сестер Хачатурян

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