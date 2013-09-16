Форма поиска по сайту

16 сентября 2013, 14:36

Во Всемирный день без автомобиля в Москве устроят велосипедный квест

Фото: организаторы соревнований.

22 сентября отмечается Всемирный день без автомобиля. В этот день в Москве пройдет городской квест "Ё-гейм" - игра, очень похожая на компьютерный квест, только на улицах настоящего города и с реальными соперниками.

Общий старт велосипедистов назначен на Рождественском бульваре в 12.00.

На старте каждая команда получает несколько загадок, ответами на которые являются конкретные места в Москве. На каждом из таких контрольных пунктов - совсем как в классическом спортивном ориентировании - находятся ключи к новым загадкам. Тот, кто выполнит все задания правильно, правильно найдет и финиш.

Квест требует как сообразительности в разгадывании загадок, так и скорости на маршруте и умения грамотно спланировать маршрут.

Победителем становится тот, кто быстрее других доберется до финиша. Игрокам разрешается пользоваться подсказками вроде "выход в интернет", "звонок другу" и "бабушка на скамейке у подъезда".

Участие в велоквесте является бесплатным.

