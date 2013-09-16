16 сентября 2013, 14:36Спорт
Во Всемирный день без автомобиля в Москве устроят велосипедный квест
Фото: организаторы соревнований.
22 сентября отмечается Всемирный день без автомобиля. В этот день в Москве пройдет городской квест "Ё-гейм" - игра, очень похожая на компьютерный квест, только на улицах настоящего города и с реальными соперниками.
Общий старт велосипедистов назначен на Рождественском бульваре в 12.00.
На старте каждая команда получает несколько загадок, ответами на которые являются конкретные места в Москве. На каждом из таких контрольных пунктов - совсем как в классическом спортивном ориентировании - находятся ключи к новым загадкам. Тот, кто выполнит все задания правильно, правильно найдет и финиш.
Квест требует как сообразительности в разгадывании загадок, так и скорости на маршруте и умения грамотно спланировать маршрут.
Победителем становится тот, кто быстрее других доберется до финиша. Игрокам разрешается пользоваться подсказками вроде "выход в интернет", "звонок другу" и "бабушка на скамейке у подъезда".
Участие в велоквесте является бесплатным.
