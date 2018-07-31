Прощание с актрисой Натальей Кузнецовой состоится 1 августа

Фото: www.ermolova.ru.
Прощание актрисой Московского театра имени Ермоловой Натальей Кузнецовой начнется в 11 часов утра первого августа. Прощальные мероприятия начнутся в Боткинской больнице, там же пройдет отпевание, сообщила заместитель художественного руководителя Театра имени Ермоловой Галина Боголюбова, передает РИА Новости.
Похоронят Наталью Кузнецову на Митинском кладбище.
Актриса скончалась на 56-м году жизни.
Наталья Кузнецова – выпускница ГИТИСа. В театре имени Ермоловой она работала с 1984 года, сыграв роли в таких спектаклях, как: "Язычники", "Утиная охота-90", "Бедность не порок", "Архив графини "Д", "Битва ангелов", а также "Барышня-крестьянка", "Костюмерша", "Перед заходом солнца". Кроме того, Кузнецова исполнила роли в фильмах "Жуков", "Бигль", "Темное царство", "Сваха".
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