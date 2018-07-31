Скончалась актриса театра и кино Наталья Кузнецова

Фото: скриншот из фильма "Бигль", режиссер Дмитрий Брусникин
Фото: kino-teatr.ru
Актриса Московского театра имени Ермоловой Наталья Кузнецова скончалась на 56-м году жизни. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе театра.
Причина смерти актрисы не уточняется. Представители пресс-службы пояснили, что сейчас сезон в театре закрыт, поэтому прощание с Кузнецовой состоится в Боткинской больнице 1 августа. Кроме того, стало известно, что похоронят актрису на Митинском кладбище.
Актриса Наталья Кузнецова – выпускница ГИТИСа. В театре имени Ермоловой она работала с 1984 года, исполнив роли в таких спектаклях, как: "Язычники", "Утиная охота-90", "Бедность не порок", "Архив графини "Д", "Битва ангелов", а также "Барышня-крестьянка", "Костюмерша", "Перед заходом солнца". Кроме того, Кузнецова сыграла в фильмах "Жуков", "Бигль", "Темное царство", "Сваха".
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Информация о курсах валют предоставлена Центральным банком Российской Федерации. Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: