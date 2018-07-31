Скончалась актриса театра и кино Наталья Кузнецова

Фото: скриншот из фильма "Бигль", режиссер Дмитрий Брусникин

Актриса Московского театра имени Ермоловой Наталья Кузнецова скончалась на 56-м году жизни. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе театра.

Причина смерти актрисы не уточняется. Представители пресс-службы пояснили, что сейчас сезон в театре закрыт, поэтому прощание с Кузнецовой состоится в Боткинской больнице 1 августа. Кроме того, стало известно, что похоронят актрису на Митинском кладбище.

Актриса Наталья Кузнецова – выпускница ГИТИСа. В театре имени Ермоловой она работала с 1984 года, исполнив роли в таких спектаклях, как: "Язычники", "Утиная охота-90", "Бедность не порок", "Архив графини "Д", "Битва ангелов", а также "Барышня-крестьянка", "Костюмерша", "Перед заходом солнца". Кроме того, Кузнецова сыграла в фильмах "Жуков", "Бигль", "Темное царство", "Сваха".