Москва онлайн покажет прощание с Александром Градским

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

1 декабря в московском театре "Градский Холл" состоится церемония прощания с певцом и композитором Александром Градским. Зрители Москвы онлайн смогут в прямом эфире наблюдать за обстановкой возле здания театра и прибытием родных, близких, коллег и учеников артиста.

Александр Градский скончался в ночь с 27 на 28 ноября в возрасте 72 лет.

Смотрите трансляцию 1 декабря в 10:00 на этой странице или на портале Москва онлайн. Трансляция может задержаться по объективным причинам, благодарим за понимание.