Названа дата прощания с актером Числовым

Фото: РИА Новости/Екатерина Чеснокова

Прощание с актером Александром Числовым состоится в понедельник, 2 сентября, в Союзе кинематографистов России, передает РИА Новости.

Церемония начнется в 13:00. Место захоронения пока не определено.

Александр Числов родился в Грозном в 1964 году. В 1980-х переехал в Москву, где окончил театральную студию, в те же годы начал активную карьеру. На счету актера – около 150 ролей в фильмах и сериалах, среди которых "Профиль убийцы", "Кровавая барыня", "Инквизитор", "Участок", "Легенда №17", "Петербургские тайны" и "Каменская".

29 августа Числов скончался в возрасте 54 лет от пневмонии в реанимации 33-й столичной больницы.