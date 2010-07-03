Названа дата прощания с актером Числовым

Прощание с актером Александром Числовым состоится в понедельник, 2 сентября, в Союзе кинематографистов России, передает РИА Новости.
Церемония начнется в 13:00. Место захоронения пока не определено.
Александр Числов родился в Грозном в 1964 году. В 1980-х переехал в Москву, где окончил театральную студию, в те же годы начал активную карьеру. На счету актера – около 150 ролей в фильмах и сериалах, среди которых "Профиль убийцы", "Кровавая барыня", "Инквизитор", "Участок", "Легенда №17", "Петербургские тайны" и "Каменская".
29 августа Числов скончался в возрасте 54 лет от пневмонии в реанимации 33-й столичной больницы.
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