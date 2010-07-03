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17:28

Скончался режиссер фильмов "Кому на Руси жить" и "Бурса"

культура

17:28

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Фото: www.kino-teatr.ru

В Союзе кинематографистов России сообщили о кончине на 65-м году жизни режиссера Михаила Ведышева.

О причинах смерти не уточняется. Прощание состоится 26 августа в траурном зале больницы № 1 на Волоколамском шоссе.

Михаил Ведышев родился 27 июня 1955 года. В 1974 году он окончил Пензенское художественное училище по специальности "театральный художник", в 1983-м – режиссерский факультет ВГИК, мастерская Марлена Хуциева. Активную карьеру начал в 1984 году. Ведышев снял, в частности, такие фильмы, как "Кому на Руси жить", "Бурса" и "Сижу на нарах, как король", становился призером международных фестивалей.

Он также поставил два спектакля во Владимирском академическом театре и написал книгу "Виксаныч", в которой собраны устные рассказы режиссера и педагога Виктора Давыдова.

культура

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