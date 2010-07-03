Названы дата и место прощания с журналистом Максимом Ковальским

Фото: ТАСС/Вячеслав Прокофьев

Церемония прощания с бывшим главным редактором журнала "Коммерсант-Власть" Максимом Ковальским пройдет 1 апреля, пишет "Коммерсант".

Гражданская панихида в Центральном доме литераторов начнется в 11:00 и продлится до 14:00.

Максим Ковальский умер 29 марта после болезни. Ему было 54 года.

В "Коммерсант" он пришел в 1990 году. Спустя девять лет стал главным редактором журнала "Коммерсантъ-Власть". В этой должности Ковальский проработал до 2011 года.