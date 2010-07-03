Скончался журналист Максим Ковальский

Фото: ТАСС/Вячеслав Прокофьев

Бывший главный редактор журнала "Коммерсантъ-Власть" Максим Ковальский скончался в возрасте 54 лет.

По данным РБК, сообщение о смерти Ковальского было опубликовано в чате редакции газеты "Коммерсантъ". Сотрудникам сообщили, что Ковальский болел раком.

При этом информацию изданию подтвердили несколько знакомых семьи, а также коллега журналиста Вероника Куцылло.

"Всем, кто звонит и спрашивает – да, Максим Ковальский умер сегодня", – написала она в Facebook.

Ковальский начал работу в "Коммерсанте" в 1990 году. В 1999 году он стал главным редактором журнала "Коммерсантъ-Власть", в котором проработал на этой должности до 2011 года.