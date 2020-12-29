Умер исполнитель песни "Обручальное кольцо" Владимир Ефименко

Скончался солист вокально-инструментального ансамбля "Лейся, песня" Владимир Ефименко. Об этом сообщается на странице группы в Instagram.

"Твои песни давно стали народными и навсегда вошли в "золотой фонд" российской культуры! Вечная память тебе!" – написали участники ВИА.

Ефименко было 66 лет. Причина смерти артиста не называется.

Владимир Ефименко стал участником ансамбля "Лейся, песня" в 1977 году. Он был одним из первых исполнителей хитов "Обручальное кольцо" и "Где же ты была", а также ряда других популярных шлягеров.