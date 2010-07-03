Умер первый президент Крыма Юрий Мешков

Первый и единственный президент Крыма Юрий Мешков скончался днем 29 сентября на 74-м году жизни. Две недели назад его доставили из турецкой больницы в Московскую область после инсульта, сообщила "Интерфаксу" дочь политика Марианна Мешкова.
По ее словам, она планировала перевести отца из больницы Красногорска в Москву.
Приехав с женой на отдых в Турцию, Юрий Мешков 1 сентября перенес инсульт. Врачи на сутки ввели его в искусственную кому.
Марианна Мешкова не исключила, что инсульт у отца мог быть спровоцирован конфликтом с работниками отеля в Турции. Она рассказала, что экс-президенту Крыма и его жене дали номер ниже заявленного класса.
16 сентября Юрия Мешкова перевезли в Подмосковье. По словам его дочери, несмотря на пневмонию, состояние политика сначала немного улучшилось: он начал проявлять интерес к жизни и пытаться говорить.
Мешков занимал пост президента республики Крым c 4 февраля 1994 года по 17 марта 1995 года. Затем эта должность была упразднена по решению Верховной радой Украины. В последние годы экс-глава Крыма проживал в Москве, время от времени посещая республику.
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