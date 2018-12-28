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17:33

Писатель Амос Оз скончался в возрасте 79 лет

утраты за рубежом

17:33

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Фото: АР/Dan Balilty

Умер известный израильский писатель Амос Оз. Писатель ушел из жизни 28 декабря в возрасте 79 лет, сообщает ТАСС. По данным СМИ, он умер от рака.

Произведения Оза изданы на 38 языках в 36 странах мира. Его роман "Мой Михаэль" (1968) включен Международной ассоциацией издателей в список ста лучших романов XX века. В 1997 году президент Франции Жак Ширак наградил Оза орденом Почетного легиона.

В 2009 году Оз считался основным претендентом на Нобелевскую премию по литературе, но в итоге ее получила германская писательница Герта Мюллер. В 2018 году стал лауреатом российской премии "Ясная поляна" в номинации "Иностранная литература".

утраты за рубежом

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