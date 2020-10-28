Серебряный призер Олимпийских игр Аджей умер в возрасте 37 лет

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Скончался серебряный призер Олимпийских игр 2010 года Ричард Аджей. Ему было 37 лет, сообщает "Газета.ру" со ссылкой на Международную федерацию бобслея и скелетона.

Он был первым темнокожим спортсменом, представлявшим Германию на зимних Играх. С 2007 года участвовал в соревнованиях по бобслею. В 2010 году Аджей стал серебряным призером Олимпиады в Ванкувере в паре с Томасом Флорщюцем.

В настоящий момент причина смерти Аджея неизвестна. Бобслеист родился 30 января 1983 году в Дюссельдорфе.