Скончался автор книги "Чучело-мяучело" Михаил Яснов

Фото: ТАСС/Сергей Фадеичев

Ушел из жизни детский писатель Михаил Яснов. Об этом сообщила его жена.

Как пишет ТАСС, Яснов скончался в Санкт-Петербурге на 75 году жизни.

"Михаил Яснов умер", – подтвердила жена писателя.

Ранее стало известно, что Михаил Яснов оказался в реанимации. Причина смерти писателя пока остается неизвестной.

Михаил Яснов родился 8 января 1946 года в Ленинграде. Он являлся автором свыше 100 книг стихотворений и прозы для детей. Самым известным произведением писателя стало "Чучело-мяучело".

Кроме того, Яснов становился обладателем ряда литературных наград. Среди них – премия имени Самуила Маршака за детскую книгу "Праздник букваря", премия имени Корнея Чуковского за творческие достижения в отечественной детской поэзии, орден Золотого Орла "За высоту творческих свершений".