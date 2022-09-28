Фото: Агентство "Москва"/Александр Авилов

Заслуженного артиста РФ Бориса Моисеева похоронят на Троекуровском кладбище в Москве, сообщает ТАСС со ссылкой на источник в окружении певца.

Уточняется, что пока это предварительные данные. Дату похорон еще не выбрали.

Борис Моисеев скончался 27 сентября в возрасте 68 лет. По данным СМИ, причиной смерти певца стал третий по счету инсульт.

Борис Моисеев родился в 1954 году в Могилеве. Советский и российский артист, эстрадный певец, танцовщик, хореограф и киноактер в 2006 году был удостоен звания "Заслуженный артист России".



Умер заслуженный артист РФ Борис Моисеев

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