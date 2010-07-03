Фото: Москва 24/Юлия Иванко

Режиссера и худрука театра Ленком Марка Захарова могут похоронить на Троекуровском кладбище, сообщает РИА Новости со ссылкой на источник.

По словам собеседника агентства, окончательно вопрос еще не решен. Также неизвестна дата похорон.

"По месту еще определяются, но, скорее всего, режиссер будет похоронен на Троекуровском", – отметил он.

В свою очередь, "Интерфакс" со ссылкой на свои источники сообщает. что Захарова похоронят на Новодевичьем кладбище.

О смерти народного артиста СССР в субботу сообщил директор театра Ленком Марк Варшавер. Режиссер ушел из жизни после продолжительной болезни в возрасте 85 лет.

В сентябре сообщалось, что народный артист СССР попал в больницу с двусторонним воспалением легких.

Марк Анатольевич Захаров родился 13 октября 1933 года в Москве. В 1955 году окончил актерский факультет ГИТИСа.

В разные годы работал в Московском драматическом театре имени Николая Гоголя, Московском театре миниатюр, Академическом театре сатиры, театре имени Маяковского. В 1973 году стал главным режиссером театра имени Ленинского комсомола (с 1990 года – Московский государственный театр "Ленком").

В качестве режиссера Захаров снял фильмы "Обыкновенное чудо", "Тот самый Мюнхгаузен", "Формула любви", "Убить дракона". В 1977 году на телевидении он экранизировал роман "Двенадцать стульев" Ильфа и Петрова. Автор и соавтор сценариев к фильмам "Земля Санникова", "Звезда пленительного счастья", "Белое солнце пустыни", "Узник замка Иф".