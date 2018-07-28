Прощание с Владимиром Войновичем состоится в Центральном Доме литераторов

Фото: портал Москва 24/Владимир Яроцкий

Похороны и прощание с писателем Владимиром Войновичем, скончавшимся на 86-м году жизни, пройдут 30 июля. Об этом сообщила сестра вдовы писателя Ирина Смирнова.

Церемония прощания начентся в понедельник, 30 июля, в 11:00 утра. Похоронят писателя на Троекуровском кладбище.

Ранее стао известно, что на 86-м году жизни скончался писатель Владимир Войнович. Об этом сообщила жена писателя Светлана Колесниченко.

Писатель известен своей ироничной антиутопией "Москва 2042" и трилогией о солдате Иване Чонкине. А песня на его стихи "Четырнадцать минут до старта" стала неофициальным гимном советских космонавтов.

В конце июня в Москве простились с поэтом Дементьевым. Церемония прощания с поэтом Андреем Дементьевым завершилась в концертном зале имени Чайковского в столице. Сотни людей пришли проводить литератора.

Андрей Дементьев скончался на 90-м году жизни. Он умер в 1-й Градской больнице после продолжительной болезни.