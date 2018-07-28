Фото: портал Москва 24/Владимир Яроцкий

На 86-м году жизни скончался писатель Владимир Войнович. Об этом сообщила жена писателя Светлана Колесниченко

"Владимир Николаевич скончался. С датой и местом прощания пока еще не определились, но похороны будут, скорее всего, в понедельник", – сказала она, передает ТАСС.

Владимир Войнович родился 26 сентября 1932 года в Душанбе. Он написал такие романы, как "Жизнь и необычайные приключения солдата Ивана Чонкина", "Москва 2042", "Монументальная пропаганда" и другие. В 2001 году за роман "Монументальная пропаганда" писатель был удостоен Государственной премии РФ.