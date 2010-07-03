Экс-главу Хакасии Алексея Лебедя похоронят на Хованском кладбище

Фото: ТАСС/Виталий Иванов

Политика Алексея Лебедя похоронят на Хованском кладбище в Москве во вторник, 30 апреля.

"Алексея Ивановича похоронят рядом с женой. Перед похоронами пройдет отпевание в храме", – цитирует ТАСС источник в окружении политика.

Алексею Лебедю было 64 года. По данным СМИ, он умер в одной из столичных клиник от внутреннего кровоизлияния в мозг. Он возглавлял Хакасию с 1997 по 2009 год. С 2009 по 2011 являлся депутатом Госдумы. Его брат Александр Лебедь был губернатором Красноярского края – он 28 апреля 2002 года он погиб при крушении вертолета.

Помочь семье Лебедева распорядился глава Хакасии Валентин Коновалов.