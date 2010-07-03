Умер бывший глава Хакасии Алексей Лебедь

Фото: ТАСС/Виталий Иванов

Экс-глава Хакасии Алексей Лебедь умер на 65-м году жизни. Об этом сообщает телеканал Москва 24.

Причиной смерти политика, лежавшего в больнице, стало внутреннее кровоизлияние.

Как уточняет ТАСС со ссылкой на представителя Управления информационной политики и пресс-службы правительства республики, глава региона Валентин Коновалов распорядился помочь семье Лебедева.

Руководителем Хакасию Алексей Лебедь был с 1996 по 2009 год. После отставки стал депутатом Госдумы, а с 2011-го прекратил заниматься политикой.