Скончался актер из "Звездных войн"

27 декабря, 17:45
Фото: кадр из фильма "Звездные войны. Эпизод IV: Новая надежда", режиссер Джордж Лукас
Актер Элфи Кертис, сыгравший в "Звездных войнах", скончался в возрасте 87 лет.
Как сообщает "Газета.ру", причины смерти актера уточняются.
Отмечается, что наиболее известной ролью Элфи Кертиса стала роль доктора Корнелиуса Эвазана в фильме "Звездные войны: Эпизод 4 – Новая надежда", который вышел в 1977 году.
Помимо "Звездный войн", Кертис снялся в картине "Человек-слон" (1980) и мини-сериале "Утраченные империи" (1986).
Свои соболезнования выразил актер Марк Хэмилл – коллега Кертиса по съемочной площадки, исполнивший роль Люка Скайуокера в "Звездных войнах".
Как рассказал Хэмилл, хотя в картине Кертис сыграл ужасного злодея, в жизни он был добрым и смешным и запомнился всем как настоящий джентльмен.
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