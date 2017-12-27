Скончался актер из "Звездных войн"

Фото: кадр из фильма "Звездные войны. Эпизод IV: Новая надежда", режиссер Джордж Лукас

Актер Элфи Кертис, сыгравший в "Звездных войнах", скончался в возрасте 87 лет.

Как сообщает "Газета.ру", причины смерти актера уточняются.

Отмечается, что наиболее известной ролью Элфи Кертиса стала роль доктора Корнелиуса Эвазана в фильме "Звездные войны: Эпизод 4 – Новая надежда", который вышел в 1977 году.

Помимо "Звездный войн", Кертис снялся в картине "Человек-слон" (1980) и мини-сериале "Утраченные империи" (1986).

Свои соболезнования выразил актер Марк Хэмилл – коллега Кертиса по съемочной площадки, исполнивший роль Люка Скайуокера в "Звездных войнах".

Как рассказал Хэмилл, хотя в картине Кертис сыграл ужасного злодея, в жизни он был добрым и смешным и запомнился всем как настоящий джентльмен.