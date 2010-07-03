Форма поиска по сайту

Часто ищут

Москва 24

Форма поиска по сайту

Часто ищут

17:00

Умерла актриса Людмила Мальцева

утраты культура кино

17:00

Поделиться в социальных сетях:

Фото: Агентство "Москва"/Кирилл Зыков

Заслуженная артистка России Людмила Мальцева скончалась на 70-м году жизни. Об этом сообщили в пресс-службе Союза кинематографистов.

"Людмила Васильевна навсегда останется для нас примером таланта, женской красоты, обаяния, доброты", – сказано в сообщении пресс-службы.

Коллеги актрисы напомнили, что "несколько лет назад образовался творческий дуэт Людмилы Мальцевой и народного артиста России Юрия Назарова". "Они вместе играли в фильмах, много выступали с концертами на всевозможных российских кинофестивалях, правительственных и военно-шефских концертах", – отметили в Союзе кинематографистов, добавив, что Назаров и Мальцева также вместе преподавали актерское мастерство в Областном гуманитарном университете.

Людмила Мальцева родилась в 1950 году в Кемерове. Окончив Театральное училище имени Щепкина, она изучала культуру казачьей эмиграции в Сорбонне.

Актриса снялась более чем в 40 картинах. Особую популярность у зрителей ей принесли роли фильмах "Мы с дедушкой", "Пасечник", в сериалах "Бывших не бывает", "Мой любимый папа".

утраты культура кино

Поделиться в социальных сетях:

Выборы в Мосгордуму 2019 ДОКУМЕНТЫ

© 2012 – 2019

Выборы в Мосгордуму 2019 / ДОКУМЕНТЫ    Настройки телеэфира    Перечень запрещенных в РФ организаций

Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.

СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.

Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».

Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.

Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR

Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».

Партнёр Рамблера
  • Рейтинг@Mail.ru

закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

Следите за новостями:

Больше не показывать
Яндекс.Метрика