Умерла актриса Людмила Мальцева

Заслуженная артистка России Людмила Мальцева скончалась на 70-м году жизни. Об этом сообщили в пресс-службе Союза кинематографистов.
"Людмила Васильевна навсегда останется для нас примером таланта, женской красоты, обаяния, доброты", – сказано в сообщении пресс-службы.
Коллеги актрисы напомнили, что "несколько лет назад образовался творческий дуэт Людмилы Мальцевой и народного артиста России Юрия Назарова". "Они вместе играли в фильмах, много выступали с концертами на всевозможных российских кинофестивалях, правительственных и военно-шефских концертах", – отметили в Союзе кинематографистов, добавив, что Назаров и Мальцева также вместе преподавали актерское мастерство в Областном гуманитарном университете.
Людмила Мальцева родилась в 1950 году в Кемерове. Окончив Театральное училище имени Щепкина, она изучала культуру казачьей эмиграции в Сорбонне.
Актриса снялась более чем в 40 картинах. Особую популярность у зрителей ей принесли роли фильмах "Мы с дедушкой", "Пасечник", в сериалах "Бывших не бывает", "Мой любимый папа".
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