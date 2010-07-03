Похороны лидера группы "Високосный год" Калинникова пройдут в закрытом режиме

Фото: vk.com/visokosniygod

Похороны солиста группы "Високосный год" Ильи Калинникова пройдут в закрытом режиме, согласно пожеланиям родственников, сообщил Агентству "Москва" бывший гитарист группы Дмитрий Гугучкин.

"Похороны будут проходить в закрытом от общественности и прессы режиме, на них будет присутствовать только близкий круг. Это пожелание родственников", – сказал он.

Гугучкин не назвал место и дату похорон музыканта.

Ранее стало известно, что лидер рок-группы "Високосный год" умер 25 июня на 47-м году жизни.

Илья Калинников скончался в одной из больниц столицы. Как сообщил директор группы, причиной смерти стала остановка сердца.

Группа "Високосный год" была основана в 1990 году. В 2000 году музыканты выпустили альбом "Который возвращается". В нем были собраны самые популярные песни того времени, туда входила знаменитая песня "Тихий огонек" из сериала "Дальнобойщики".