Умер лидер группы "Високосный год" Илья Калинников

Фото: vk.com/visokosniygod

Умер лидер рок-группы "Високосный год" Илья Калинников. Об этом сообщил директор группы Алексей Кан в Facebook.

"25 июня на 47-м году жизни скончался основатель и солист группы "Високосный год" Илья Калинников", – написал он.

Илья Калинников скончался в одной из московских больниц. Как сообщил директор группы, причиной смерти стала остановка сердца.

Группа "Високосный год" была основана в 1990 году. В 2000 году музыканты выпустили альбом "Который возвращается". В нем были собраны самые популярные песни того времени, туда входила знаменитая песня "Тихий огонек" из сериала "Дальнобойщики".

Еще один популярный хит группа выпустила в марте 2000 года, он назывался "Метро". В ночь на 5 апреля она уже играла на радио и последствии осталась на долгие годы одной из самых прослушиваемых песен.

В 2002 году группа получила "Золотую звезду" от "Авторадио". В 2007 году Илье Калинникову вручили "Золотой диск" за альбом "Который возвращается". В июле 2014 года участники группы впервые приняли участие в фестивале "Нашествие".