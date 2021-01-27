Умер заслуженный артист РСФСР Юрий Лахин

Фото: кадр из фильма "Ликвидация", режиссер Сергей Урсуляк

Заслуженный артист РСФСР Юрий Лахин, известный ролями в сериалах "Вечный зов" и "Ликвидация", умер в Москве в возрасте 68 лет, сообщил драматург Николай Коляда.

"Печальная новость пришла из Москвы. Умер Юрий Лахин. Когда-то он был ведущим актером в Свердловской драме", – написал он на своей странице в Facebook.

Юрий Лахин родился в 1952 году в Запорожье, в раннем детстве переехал на Урал. Выпускник Свердловского театрального училища, после окончания которого служил в Свердловском академическом театре драмы. Позднее работал в Театре на Покровке и "Сатириконе". Актер известен ролями в сериалах "Вечный зов", "Ликвидация", "Молодежка", "Громовы", фильме "Антикиллер" и других.