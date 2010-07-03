Умер актер фильма "Пираты ХХ века" Лактемир Дзтиев

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Актер Северо-Осетинского театра имени Тхапсаева, народный артист РСО-Алания Лактемир Дзтиев скончался в возрасте 67 лет. Об этом сообщает ИА "НСН". Артист известен зрителям по фильму "Пираты ХХ века".

Дзтиев родился в октябре 1951 года в селе Куртат Пригородного района республики. Выпускник Московского театрального училища имени Щукина, он играл в театре и снялся в таких картинах, как "Хрусталев, машину!", "Убойная сила", "Август. Восьмого".

Кроме того, в течение многих лет Дзтиев был солистом Мужского хора национальной песни филиала Мариинского театра и камерного хора "Арион". Он также умел играть на различных музыкальных инструментах.

Ранее сообщалось, что 20 марта на 92-м году жизни умер народный артист России Анатолий Адоскин. Он был одним из старейших артистов театра имени Моссовета. Самыми известными киноработами Адоскина стали его роли в фильмах "Братья Карамазовы", "Послушай, не идет ли дождь", "Пеппи Длинныйчулок".