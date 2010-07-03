Актер Анатолий Адоскин умер на 92-м году жизни

Фото: кадр из фильма "Послушай, не идет ли дождь", режиссер Аркадий Кордон

Народный артист России Анатолий Адоскин скончался в Москве на 92 году жизни. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу театра имени Моссовета.

Адоскин был одним из старейших артистов театра. Со слов его коллег, артист умер у себя дома. Дату прощания и похорон объявят позже.

Анатолий Адоскин родился 23 ноября 1927 года. В 1948-м окончил студию при театре имени Моссовета, а затем перешел в труппу театра. Кроме того, успел поработать в "Современнике" и Ленкоме.

Снимался в фильмах "Братья Карамазовы", "Послушай, не идет ли дождь", "Пеппи Длинныйчулок", "Дом дураков", "На ножах" и других.