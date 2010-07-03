Скончался сын полпреда президента РФ в УрФО

Старший сын полпреда президента в Уральском федеральном округе Николая Цуканова Юрий скончался на 32-м году жизни. Об этом сообщил губернатор Калининградской области Антон Алиханов в своем аккаунте в Instagram.

"Мои соболезнования всем родным и близким. Мы будем помнить Юру умным, целеустремленным и справедливым, настоящим", – написал Алиханов.

Юрий Цуканов последнее время руководил калининградским дворцом спорта "Янтарный". Неделю назад он освободил занимаемую должность. Известно, что молодой человек страдал онкологическим заболеванием, передает РИА Новости.

Николай Цуканов – известный российский политический деятель. С 2010 по 2016 годы занимал должность губернатора Калининградской области. 26 июня 2018 года стал полпредом президента РФ в УрФО.