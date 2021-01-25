Скончался продюсер фильмов "Хороший, плохой, злой" Альберто Гримальди

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В Майами, штат Флорида умер итальянский кинопродюсер Альберто Гримальди, сообщает журнал Variety. Он ушел из жизни в возрасте 95 лет.

Сын Гримальди рассказал, что отец скончался от естественных причин.

Гримальди выступал продюсером всемирно известных режиссеров. Он работал над фильмами "Хороший, плохой, злой", "Последнее танго в Париже" и "Банды Нью-Йорка".

Последняя картина, снятая в 2002 году, стала формально самым успешным фильмом Гримальди. "Банды Нью-Йорка" получили 10 номинаций на премию "Оскар", в том числе за лучший фильм.