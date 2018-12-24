Ушла из жизни актриса театра и кино Галина Тихонова

Актриса театра и кино Галина Тихонова скончалась в возрасте 31 года. Об ее кончине сообщила на своей странице в Facebook сотрудница якутского Театра Олонхо Ирина Энгелис.

По словам Энгелис, актриса умерла от тяжелой болезни. Дату и место похорон Галины Тихоновой объявят позже.

Галина Тихонова запомнилась российским зрителям ролями в таких картинах, как "Белый ягель", "Заблудившиеся", "Мой убийца" и "Дорога". Актриса также была известна за рубежом. Вместе с театром она ездила на гастроли во Францию и Японию.